/649055/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء ، العديد من المواجهات المهمة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها، على رأسها مباراة أذريبجان ضد البرتغال و فرنسا أمام فنلندا في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات تصفيات أوروبا تقام مباراة أذريبجان أمام البرتغال في تمام الساعة 6 مساءً تقام مباراة فرنسا أمام نظيرة فنلندا 8.45 مساءً تقام مباراة هولندا أمام تركيا 8.45 مساءً تقام مباراة النمسا أمام أسكتلندا 8.45 مساءً تقام مباراة كرواتيا أمام سلوفينيا 8.45 مساءً مواعيد مباريات تصفيات أسيا تقام مباراة منتخب كوريا الجنوبية أمام لبنان في تمام الساعة1 ظهراً تقام مباراة منتخب فيتنام أستراليا في تمام الساعة 2 ظهراً تقام مباراة إندونيسيا تايبيه في تمام الساعة 3 عصراً تقام مباراة الصين أمام اليابان في تمام الساعة 5 مساءً تقام مباراة عمان أمام السعودية 6 مساءً تقم مباراة سوريا أمام الإمارات 6 مساءً تقام مباراة متخب أمام العراق أمام إيران 8 مساءً. مواعيد مياريات تصفيات أفريقيا تقام مباراة منتخب زامبيا أمام تونس في تمام الساعة 3 عصراً ماولاي موزمبيق في تمام الساعة 3 عصراً تقام مباراة تنزانيا أمام مدغشقر في تمام الساعة 3 عصراً تقام مباراة غينيا الإستوائية أمام موريتانيا في تمام الساعة 6 مساءً تقام مباراة الرأس الأخضر أمام منتخب نيجيريا في تمام الساعة 6 مساءً تقام مباراة إثيوبيا أمام منتخب زيمبابويفي تمام الساعة 6 مساءً تقام مباراة الكونغو أمام مباراة السنغال في تمام الساعة 6 مساءً تقام مباراة بوركينا أمام فاسو الجزائرفي تمام الساعة 9 مساءً تقام مباراة أنجولا أمام ليبيا في تمام الساعة 9 مساءً تقام مباراة السودان أمام غينيا بيساو في تمام الساعة 9 مساءً

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