الرئيس يتفقد اليوم ميناء الاسكندرية البحري

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد صباح اليوم ميناء الاسكندرية البحري ويطلع علي عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الاغراض والارصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

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