/649062/موعد-مباراة-هولندا-ضد-تركيا-والقنوات-الناقلة

تقام مباراة هولندا أمام تركيا ، حيث يستضيف ملعب أمستردام أرينا مباراة نارية، ضمن فعاليات الجولة السادسة من المجموعة السابعة بدور المجموعات في تصفيات كأس العالم، وذلك يوم الثلاثاء 7 أغسطس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح منتخب تركيا في تحقيق الفوز في الجولة الماضية أمام جبل طارق بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيد للنقطة 11 في صدارة ترتيب المجموعة.

ويتطلع منتخب تركيا إلى مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية في محاولة منه المحافظة على الصدارة، لذا سيعمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل التأهل لكأس العالم المقام بقطر لعام 2022، وعليه أن يدرس نقاط الضعف والعمل على تصحيحها لتفاديها في قادم المباريات.

حقق المنتخب الهولندي الفوز على نظيرة منتخب الجبل الأسود بنتيجة 4-0، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين السبت الماضي ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

احتل المنتخب الهولندي المكانة العريقة في عالم كرة القدم منذ السبعينات، بعدما اشتهر بطريقة لعبه الفريدة والتي أطلق عليها الكرة الشاملة.

كانت أول مباراة دولية لهولندا في عام 1905 وفازت فيها على بلجيكا 4 - 1، بينما أكبر فوز لها كان في عام 2011 على سان مارينو 11 - 0، وأقسى خسارة في عام 1907 على يد إنجلترا 2 - 12.

حلت هولندا بالمرتبة الثانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 3 نسخ مختلفة وهي 1974، 1978 و 2010، واحتلت المركز الثالث عام 2014، بينما حلت بالمركز الرابع في عام 1998، مما يجعلها حتى الآن أفضل منتخب مصنف ذا سجل حافل لم يفز بكأس العالم ولو لمرة واحدة، بينما فازت هولندا بنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم عام 1988.

تعد هذه المرة الثالثة التي يتولى فيها لويس فان خال تدريب منتخب هولندا، حيث بدأ ولايته الأولى في عام 2000 وامتدت حتى 2022، وفشل في تلك الفترة في قيادة "الطواحين" إلى بطولة كأس العالم كوريا الجنوبية واليابان.

وعاد فان خال من جديد إلى تدريب منتخب هولندا في أغسطس 2012، واستمر في قيادة "الطواحين" في بطولة كأس العالم 2014، والتي حقق فيها المركز الثالث، لينهي مشواره بعد المونديال مباشرة لينتقل إلى تدريب مانشستر يونايتد.

وفي المجمل، قاد لويس فان خال منتخب هولندا في 34 مباراة خلال ولايتيه، وتمكن من الفوز في 37 مباراة وتعادل في 11 مناسبة وخسر خمس مباريات فقط.