بعد منعه من الغناء..حسن شاكوش: «بعتذر للعازفين والطبالين وقرار النقابة راضي بيه»

/649063/بعد-منعه-من-الغناءحسن-شاكوش-بعتذر-للعازفين-والطبالين-وقرار-النقابة--راضي-بيه

حرص مطرب المهرجانات الشعبية الدفاع عن نفسه أمام جمهوره من خلال لايف بثه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، موضحا من خلال نيته الحقيقة من الحديث عن الطبالين والعازفين مشيرا إلى رضاءه التام عن العقوبة التي فرضتها النقابة عليه.

دوت الخليج يرصد أول رد من حسن شاكوش بعد قرار وقفه

حسن شاكوش يعتذر للطبالين

وجه حسن شاكوش في بداية الفيديو الإعتذار لكل الفرق الموسيقية على رأسهم الطبالين، موضحا نيته الحقيقة فقال: “انا مقدرش اغلط في الفرق الموسيقية، اسألوا اى فرقة انى مقدرش اغلط في اى حد من الفرق الموسيقية، انا طلعت مع كل فرق مصر، أنا بقول للناس أنا عمري ما اغلط في اى عازف ولا عمري ما اغلط في أي طبال ولا اى بتاع مزيكا، لانهم اخواتنا وحبايبنا، انا عامل اللايف دا علشان اوضح وجه النظر، دى اول غلط ليا من ساعة ما دخلت المجال”.

وتابع شاكوش حديثه: “لو أى عازف أو مزيكا زعلان منى أنا بتأسف ليكم، وكنت أقصد في الجملة أن لو الأب مش مسيطر فى بيته البنت أو الشاب هيطلعوا مش كويسين مفيش سيطرة، مش قصدى الطبلين والعازفين، لأن أنا فرقتي شخصيا معايا عازفين وطبلين وناس محترمة وأكبر منى سنا، بعيد أنهم عازفين لازم يكون فى احترام ما بينى”.

حسن شاكوش: أنا ورضا بحرواي إخوات وحبايب

أما عن مشاداته مع رضا البحرواي، فقال: “انا ورضا وفرقة رضا البحراوي اخوات وحبايب، انا اشتغلت مع فرقة رضا اكتر من 10 مرات وهما اخواتي واسالوهم، وعمري ما زعلت حد من الفرق الموسيقية، وليهم كل الاحترام والتقدير، انا بتأسف لكل الفرق الموسيقية والطبالين والعازفين”.

حسن شاكوش يكشف رضاءه عن قرار النقابة ويطلب مسامحتهم

وأكد حسن شاكوش خلال الفيديو الذي نشره أنه لم يتحدث لأنه لا يوافق على قرار النقابة، مؤكدًا أنه يوافق على أي إجراء تتخذه نقابة المهن الموسيقية، ولكن يتمنى من أعضائها أن يسامحوه لأنه أول خطأ له، فقال: “ "نقابة المهن الموسيقية على راسنا من فوق، واى قرار هياخدوه على راسنا من فوق وانا راضي بيه وكل خيره وفيها تأخيره ان شاء الله".

الجدير بالذكر أنه قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، ومنعه من مزاولة المهنة، وأيضًا إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهرين، وذلك بعد خناقة ومشاجرة كبيرة بينهما حدثت بالساحل الشمالي خلال إحدى الحفلات.