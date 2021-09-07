/649066/عمرو-عبدالجليل-يبدأ-تصوير-فيلم-من-أجل-زيكو-بجانب-منة-شلبي

قرر الفنان المتألق عمرو عبد الجليل والفنانة منة شلبي التعاون معا في بطولة فيلم جديد بعنوان «من أجل زيكو»، اذ بدأ في التحضيرات الفعليه له وتصويره في أحد الديكورات المخصصة للعمل، ترقبا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد تعاون منة شلبي مع عمرو عبد الجليل بفيلم «من أجل زيكو»

تفاصيل فيلم «من أجل زيكو»

ويخوض بطولة الفيلم بجانب منة شلبي وعمرو عبد الجليل، كلا من كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف أخرون يتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

عمرو عبد الجليل يستمتع بنجاحات الإنس والنمس

هذا وكان قد تألق عمرو عبد الجليل بجانب الفنانة منة شلبي في فيلم «الإنس والنمس» الذي لاوال يحقق إيرادات ضخمة في السينمات حتى الأن، وهو من بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت

منة شلبي تقتحم مجال المسرح بـ«العفريتة»

ومن ناحية أخري، تستعد الفنانة منى شلبي خلال الفترة القادمة للتفرغ لعمل مسرحي جديد يجمعها بالسناريست الشهير أيمن بهجت قمر تحت عنوان «العفريتة»، التي تعد أولى تجاربها المسرحية، وهي من أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويواصل صناع العمل في الفترة الحالية التحضيرات النهائية والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين.