رغم حملها..رنا سماحة تحيي حفلا غنائيا اليوم بساقية الصاوي

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تستعد المطربة رنا سماحة للإحياء حفلا غنائيا جديدا اليوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر سبتمبر على مسرح ساقية الصاوي متحدية صغوبة حملها من أجل الظهور للجمهور.

دوت الخليج يرصد حفل رنا سماحة بساقية الصاوي

حفل رنا سماحة

وتقدم رنا سماحة خلال الحفل باقة مميزة من أغنياتها بجانب بعض الأغانى التى تتغنى بها لنجوم آخرين، وتظهر خلال الحفل معالم حملها فى طفلها الأول التي أعلنت منذ فترة عنه.

شاركت الفنانة رنا سماحة، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو من بروفات حفلها الغنائي بساقية الصاوي اليوم الثلاثاء، وظهرت خلاله وهي تغني مقطع من أغنيتها "علاقة فاشلة"، وعلقت سماحة على الفيديو، قائلة: "أنانيتك مالهاش حدود.. علاقة فاشلة.. من بروفة الحفل".

رنا سماحة وزوجها سامر أبو طالب يثيران الجدل

هذا وقد أثارت المطربة رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب الجدل في الأيام القليلة الماضية بعدما أعلنت الأولى عن حملها بطفلها الاول عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وتصدرت من خلالها التريند لما يقرب من 3 أيام متتالية.

اذ بدأت رنا سماحة في الظهور على مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل بعدما نشرت فيديو لها عبر موقع انستجرام، كاشفة عن حملها بابنتها الأولى من زوجها الملحن سامر أبو طالب، فقالت: “احساس كبير .. شعور خطير ..بحاجه جامده بتربطنا “.

رنا سماحة وسامر أبو طالب يحذفان صورهم معا

بعدها بساعات قليلة حذفت سماحة جميع الصور التي تجمعها بزوجها سامر أبو طالب من جميع حسابتها بالسوشيال ميديا، وبادرها زوجها نفس ردت الفعل فضلا عن قيام كل منهم بإلغاء متابعة بعضهم على موقع تبادل الصور والفيديوها انستجرام، مأثار حيرة وتساؤلات الجمهور حول انفصالهما وكتم كل منهم عن التصريح بأي أشياء تخص هذا الموضوع حتى حلول سماحة ضيفة ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا.

وقالت سماحة خلال البرنامج عن عدم تأيدها في التصريح بأي شيئ يخص العلاقات الشخصية عبر السوشيال ميديا خاصة اذا كانت هذه المعلومات تخص الزوج والزوجة والأبناء، ورفضت أن تكشف بشكل صريح حقيقة انفصالها من عدمه، مشيرة إلى أنها ترى أن العلاقة بين الزوجين يجب أن تتمتع بالخصوصية والاحترام.