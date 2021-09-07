عاجل.. السيسى يصل إلى ميناء الإسكندرية لمتابعة تطوير مرافقه

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، إلى ميناء الإسكندرية البحرى للاطلاع على عملية التطوير فى مرافقه.



جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، إلى ميناء الإسكندرية البحرى للاطلاع على عملية التطوير فى مرافقه. ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسى، المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة بالميناء.

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