عاجل..الوزير: 7 مليارات جنيه تكلفة محطة تحيا مصر ضمن تطوير ميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن تطوير ميناء الإسكندرية يتضمن إنشاء وتطوير المحطة متعددة الأغراض لخدمة الأنشطة المختلفة، ليتحول الميناء لمركز إقليمى لخدمة تجارة الترانزيت.





وأضاف الوزير، خلال حفل تطوير ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن من المقرر إنشاء جراج متعدد الطوابق من 5 طوابق بمساحة 75 ألف متر مربع ليستوعب 4 آلاف سيارة، وسيتم افتتاحه مع اكتمال تطوير الميناء.



وأوضح وزير النقل أن التطويرات أيضَا تشمل محطة تحيا مصر بتكلفة 7 مليارات جنيه، بطول 2.5 كم، بمساحة تخزين 560 ألف كم مربع.