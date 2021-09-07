عاجل.. السيسى عن المشروعات القومية: «إحنا بنعمل حاجتنا بفلوسنا»

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، على هامش تفقد تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تقيم دائما المسارات، متابعًا: "إحنا بنعمل حاجتنا بفلوسنا، وطبعا عايزين المستثمرين والمشغلين معانا".

وأوضح السيسى أن هناك تحديات قد تواجه المستثمرين فى التطوير مثل نزع ملكية البعض، مضيفًا: "الدولة بتدخل بتنزع الملكية وبنعوض الناس، لعمل ظهير مظبوط لأن الشق الأمنى بنضعه فى الاعتبار".