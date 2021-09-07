جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، على هامش تفقد تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تقيم دائما المسارات، متابعًا: "إحنا بنعمل حاجتنا بفلوسنا، وطبعا عايزين المستثمرين والمشغلين معانا".
وأوضح السيسى أن هناك تحديات قد تواجه المستثمرين فى التطوير مثل نزع ملكية البعض، مضيفًا: "الدولة بتدخل بتنزع الملكية وبنعوض الناس، لعمل ظهير مظبوط لأن الشق الأمنى بنضعه فى الاعتبار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى عن المشروعات القومية: «إحنا بنعمل حاجتنا بفلوسنا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.