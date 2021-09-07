الوزير: نطور السكك الحديدية بميناء الإسكندرية لربطها بالقطار الكهربائى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، على هامش متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم اليوم تدشين أحدث وسائل النقل بالسكك الحديدية التى تم التعاقد عليها ووصل البعض منها من جرارات ووسائل النقل مثل القطار الكهربائى الخفيف والمترو والمونوريل.

وأوضح وزير النقل أنه تم إدخال أول ماكينة اختبار للسكك الحديدية لفحص السكك دون الفحص الظاهرى.