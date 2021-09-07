جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، على هامش متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم اليوم تدشين أحدث وسائل النقل بالسكك الحديدية التى تم التعاقد عليها ووصل البعض منها من جرارات ووسائل النقل مثل القطار الكهربائى الخفيف والمترو والمونوريل.
وأوضح وزير النقل أنه تم إدخال أول ماكينة اختبار للسكك الحديدية لفحص السكك دون الفحص الظاهرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوزير: نطور السكك الحديدية بميناء الإسكندرية لربطها بالقطار الكهربائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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