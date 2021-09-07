عبد العاطى : مصر ودول افريقيا ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة فى العديد...

- مصر حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لأشقائها الأفارقة

- رؤية مستقبلية لتعزيز التعاون مع دول افريقيا

عقد السيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً بحضور ممثلي وزارات الرى والخارجية والطيران المدني والأزهر الشريف والهيئة الوطنية للإعلام والجهات المعنيه وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون مع الدول الافريقية وبما ينعكس على تحقيق التنمية فى افريقيا.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن مصر والدول الأفريقية ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة فى العديد من المجالات ، مشيراً الى أن هذا الاجتماع يهدف للتوصل الى رؤية مشتركة بين كافة الوزارات والجهات المعنية لإيجاد نهج وإطار عام لتعزيز التعاون مع الدول الافريقية ، وذلك بما يلبى إحتياجات شعوب هذه الدول.

وقد تم خلال الاجتماع إستعراض الدور الهام الذي تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف من خلال تقديم منح لكافة الدول الافريقية ، مع الإستعداد لزيادة تلك المنح فى المستقبل ، وإنشاء خطوط طيران مباشرة بين القاهرة والعديد من المدن الافريقية بما يعود بالنفع علي تنشيط حركة التجارة والسياحة فى افريقيا.

وأشار الدكتور عبد العاطي أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لأشقائها الأفارقة ، من خلال العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع الدول الافريقية خلال السنوات الماضية ، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية والمزارع السمكية والمراسى النهرية ، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات ، وتمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود وبما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية ، وإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية فى مجالات الموارد المائية المختلفة.