"صوت الأمة" تنعى الزميل أيمن عبد التواب نائب رئيس تحرير الصحيفة

تنعى صحيفة "صوت الأمة" وفاة الزميل أيمن عبد التواب نائب رئيس تحرير الصحيفة، بعد صراع مع المرض، وستشيع الجنازة اليوم والعزاء بمقابر العائلة بالمنوفية.

وتتقدم "صوت الأمة" والعاملون بها بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيين الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويلهم أسرته الصبر والسلوان.