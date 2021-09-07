«انتو بالنسبالي مسافرين وهترجعوا» رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالديها

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وجهت الفنانة إيمي سمير غانم شقيقة الفنانة دنيا، رسالة مؤثرة لوالديها الراحلين الفنان القدير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز الذين تركوا حالة من الحزن والأسى في قلوب عدد كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني، ظهرت فيها بروح طفلة تائهة بدونهم.

دوت الخليج يرصد رسالة إيمي سمير غانم لوالديها

إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها الراحلين

نشرت إيمي سكير غانم صورة مرسومة لوالديها دلال عبد العزيز وسمير غانم وعلقت عليها بروح طفلة هائمة تشتاق لوالديها وتوهم نفسها بعودتهم، قائلة: “"يا اجمل و اطيب واخف دم اب و ام شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا و راجعين لحد ما اشوفكوا تاني وافضل برده تحت رجليكوا، اللهم اجرني في مصيبتي و اخلفني خير منها، الله يرحمكم و يغفر لكم و يتقبل دعواتي انا و دنيا ليكوا، بحبكم للابد”.

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.

رحيل سمير غانم

بينما رحل الفنان سمير غانم، توفي الفنان سمير غانم، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما. وذلك إثر معانته من خلل فى وظائف الكلى، وأدى لوعكة صحية.