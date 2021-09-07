/649072/بالأرقام-ماذا-قدم-رمضان-صبحي-إلى-بيراميدز-منذ-رحيله-من-الأهلي
فى مثل هذا اليوم 7 سبتمبر 2020 ، أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي أنتقاله من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.
ويرصد دوت الخليج أرقام رمضان صبحي:
مع بيراميدز
- شارك مع بيراميدز في 44 مباراة
-احراز أهداف 10
-بطاقات صفراء 8
-بطاقة حمراء 1
مع الأهلي
الدوري المصري الممتاز
(3) : 2013-2014 و 2015-2016 و 2018-2019
كأس السوبر المصري (4) : 2014 و كأس السوبر المصري 2015 و كأس السوبر المصري 2017 و كأس السوبر المصري 2018
دوري أبطال أفريقيا (1): 2020
كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) (1): 2014.
بدأ صبحي مسيرته مع النادي الأهلي ولقد لعب لأول مرة في فبراير 2014. وأثبت نفسه في الفريق الأول في ستاد القاهرة الدولي وساعد الأهلي على الفوز بالدوري المصري الممتاز في مواسم 2013-14 و2015-16.
جذب أداؤه اهتمام الأندية الأوروبية وفي يوليو 2016 انضم إلى الفريق الإنجليزي ستوك سيتي مقابل رسوم قدرها 5 ملايين جنيه استرليني. أمضى موسمين مع ستوك سيتي قبل أن ينضم إلى هدرسفيلد تاون في يونيو 2018.
عد رمضان أحد أهم اللاعبين المصريين في الوقت الحالي، سواءً داخل الدوري المصري أو خارجه، وذلك بما قدمه من إنجازات مع القلعة الحمراء قبل احترافه الخارجي الذي كان له إسهامًا كبيرًا في مسيرته، حتى ولو رأى البعض مشواره الاحترافي لم يحقق النجاح المطلوب.
مصطفي البدري
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع اللاعب مصطفى البدري، مهاجم فريق الإنتاج الحربي لمدة خمس سنوات قادمة بعد تألق اللاعب في صفوف الإنتاج الحربي.
وأضاف أن انضمام مصطفي البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.
وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسئولي الإنتاج الحربي ، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.
مصطفى البدرى خاض بين صفوف كيما أسوان ثم أسوان ومنه انتقل إلى ناشئي الأهلي مواليد 1997 لمدة 5 مواسم، لكنه أمضى موسم واحد فقط قبل انتقاله إلى الإنتاج الحربي ، وتألق البدرى تحت قيادة مدربه أحمد كشرى الذى يرتبط به بعلاقة خاصة سواء إبان قيادته الفنية لفريق أسوان أو حالياً مع الانتاج الحربى.
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