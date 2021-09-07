جيهان البيومي: صندوق دوت الخليج ساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية

/649073/جيهان-البيومي-صندوق-تحيا-مصر-ساهم-في-إحداث-نقلة-نوعية-في-مستوى-الخدمات-المقدمة-للأسر-الأولى-بالرعاية

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن صندوق "دوت الخليج" تأسس لتنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية وعاجلة للقضايا الاجتماعية التي تؤرق حياة فئات كادحة وكبيرة من المصريين.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة جيهان البيومي بشأن جهود صندوق دوت الخليج

صندوق دوت الخليج

وأوضحت "البيومي" في تصريحات لها ، اليوم، أن ذلك يتم من خلال دعمهم ماليًا أو صحيًا، مثل علاج فيروس سي وتوزيع لقاح فيروس كورونا مجانًا، فضلًا عن تبني العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالأطفال كمبادرة أطفال بلا مأوى ومبادرة سداد ديون الغارمين والغارمات وفك كربهم من داخل السجون، إضافة إلى دعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.

ابواب الخير

وأكدت عضو مجلس النواب ، أن صندوق دوت الخليج، خلال السنوات المنقضية، لعب دورًا محوريًا كمعاون لأجهزة الدولة وقاطرة للعمل المجتمعي عبر تدعيم شراكاته مع الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية والقضاء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

هذا والتقى ظهر أمس الإثنين الموافق 6 سبتمبر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق ، بالسيد/ وولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، في أولى فعاليات المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا.

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