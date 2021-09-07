النائب مجدى ملك : صندوق دوت الخليج عزز من دعم غير القادرين وساهم فى تطوير للعمل الخيرى

/649075/النائب-مجدى-ملك--صندوق-تحيا-مصر-عزز-من-دعم-غير-القادرين-وساهم-فى-تطوير-للعمل-الخيرى

قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمحلس النواب ، إن احتفال الدولة المصريه باليوم العالمى للعمل الخيرى هو رسالة للمسؤلية المجتمعية والمشاركة الإيجابية للعطاء والبذل انطلاقا من ميثاق الانسانيه التى تتخطى حدود قدرات الموسسات الرسمية والاهلية .

صندوق دوت الخليج

وأضاف البرلمانى فى تصريح ل دوت الخليج، ولعل التحام مسؤلية الدولة مع الموسسات الخيرية خلال السنوات الأخيرة كان له اكبر الاثر فى التخفيف عن فئات المجتمع الغير قادره على توفير مستلزمات الحيآه الضرورية فكان برنامج تكافل وكرامة وتوسعه مظله الحماية وبرامج الحماية الاجتماعيه لغير القادرين ثم انشاء صندوق دوت الخليج ودوره الرائد فى استهداف علاج القصور فى بعض القطاعات الصحية والتعليمية .

اليوم العالمي للخير

واكد، ملك، ان هذا العمل الانسانى الجليل يستحق ان ننحنى احتراما وتقديرا لكل من ساهم فيه وعزز قدراته ووسع مظلته للتخفيف عن اهل مصر ومد يد العون لهم فى كل مكان ليحيا المصريون جميعا فى تكافل وتضامن وكرامة.

هذا والتقى ظهر أمس الإثنين الموافق 6 سبتمبر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق ، بالسيد/ وولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، في أولى فعاليات المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا.

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