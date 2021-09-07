/649079/رئيس-النواب-يشارك-في-الجلسة-الافتتاحية-للمؤتمر-العالمي-الخامس-لرؤساء-البرلمانات-بفيينا

بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المصري المرافق ، انطلقت اليوم أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا ، خلال يومي 7 - 8سبتمبر الجاري، بحضور أكثر من 100 رئيس برلمان ، وتمثيل أممي رفيع المستوى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة حنفي الجبالي فى المؤتمر الخامس لرؤساء لبرلمانات الدولية

المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانا فى فيينا

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يشارك على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، ومن المقرر أن تناقش النسخة الخامسة من المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات عدة موضوعات وقضايا عالمية، أبرزها المساواة بين الجنسين، والتخفيف من تأثير جائحة كورونا على الديموقراطية، ومكافحة المعلومات المُضللة وخطاب الكراهية على شبكة الانترنت وخارجها، والبرلمانات والحوكمة العالمية.

هذا والتقى ظهر أمس الإثنين الموافق 6 سبتمبر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق ، بالسيد/ وولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، في أولى فعاليات المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا.

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