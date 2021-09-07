قائمة تشكيل مباراة منتخب مصر القادمة

يستضيف المنتخب المصري شقيقه الليبي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، وذلك في التوقف الدولي القادم في أكتوبر 2021.

ويرصد دوت الخليجقائمة تشكيل مباراة منتخب مصر القادمة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: اكرم توفيق ، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمد مجدي أفشة، محمد شريف.

ومن المقرر إقامته مباراة مصر وليبيا أيام بين 6أو9 أكتوبر المقبل فى القاهرة، على أن اللقاء الثانى خلال أحد أيام من 10 إلى 12 أكتوبر.

فاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدفٍ نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ليصبح رصيده 4 نقاط.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، ليصبح رصيده 3 نقاط، وينتظر مباراة صغبة في الجولة الثانية ضد أنجولا.

حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

المركز الأول مصر برصيد أربعة نقاط، وسجل هدفيين.

المركز الثاني ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثالث الجابون، وتلقت شباكة ثلاثة أهداف، وسجل هدفيين.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.

أعلن اتحاد الكرة توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة حسام البدري عن صفوف الفراعنة بالإضافة للجهاز الفني والإداري بالكامل، الأمر الذي أثار التساؤل عبر منصات التواصل الإجتماعي حول تعرض البدري للظلم وعدم منحه الوقت الكافي للحكم عليه.

ويرصد دوت الخليج أرقام المنتخب مع حسام البدري ، الأمر الذي قد يكشف الأمر عن التساؤل المثار خلال الدقائق القليلة وهو تعرض مدرب الفراعنة للظلم. لعب 8 مباريات فوز 5 تعادل 3 خسارة 0 سجل لاعبى المنتخب 12 استقبل شباك الفراعنة 3

تولي حسام البدري قيادة الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر لعام 2019، وقاد منتخب الفراعنة في 10 مباريات، حقق 5 انتصارات وتعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.