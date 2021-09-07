النائب مصطفى سالمان :صندوق دوت الخليج من أبرز إنجازات السيسي لتفعيل المشاركة المجتمعية 

/649082/النائب-مصطفى-سالمان-صندوق-تحيا-مصر-من-أبرز-إنجازات-السيسي-لتفعيل-المشاركة-المجتمعية

أكد النائب البرلماني مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ أن إنشاء صندوق دوت الخليج يعد أحد أهم الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء مؤسسة مالية تستطيع النهوض بالحياة الاجتماعية لملايين المواطنين في كافة أنحاء البلاد.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب مصطفى سالمان بشأن جهود صندوق دوت الخليج

صندوق دوت الخليج

وأضاف "سالمان" بأن صندوق دوت الخليج يعد خطوة إيجابية كبيرة نحو تطبيق وتنفيذ المشاركة المجتمعية، التي ظلت لعقود مجرد شعارات وعبارات للاستهلاك السياسي والانتخابي، دون رؤية مؤشرات إيجابية، ومشروعات فعلية على أرض الواقع.

المبادرات الرئاسية

وأشاد "سالمان" بحرص الرئيس السيسي على المشاركة بنفسه في إطلاق مبادرات، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتشجيع رجال الأعمال على المشاركة في هذه البرامج، قائلاً "لاشك أن الرئيس السيسي يضع قضايا المواطن البسيط، واحتياجاته ضمن أولوياته، وقافلة أبواب الخير التي حرص الرئيس على اطلاقها بداية قوية ورسالة لكل مواطن بأن الرئيس يشعر به".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أن توجيهات الرئيس السيسي نحو العمل الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين ، نجحت في خلق حالة من التعاون والتكامل بين الوزارات المعنية، والجمعيات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في خطة الدولة ومسئوليتها تجاه الأسر الفقيرة، ومحدودي الدخل.

وذكر النائب البرلماني بأن جائحة فيروس كورونا، لم تمنع الدولة من تبني العديد من الخطط والمبادرات الخيرية، في ظل معاناة الكثير من الدول نتيجة الجائحة، إلا أن جهود الدولة المصرية لم تتوقف، ومن ثم يتم السعى نحو إيجاد حلول بديلة، والوصول بالمساعدات لمستحقيها.