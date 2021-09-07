عاجل.. السيسى: نضع جداول زمنية للانتهاء من المشروعات فى أوقات معينة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة تضع جداول زمنية من أجل الانتهاء من المشروعات فى أوقات معينة، منوهًا بأن طرح المشروعات والدخول فى متاهات وعقود كان مسارا لم يحقق لنا ما نريد.





وأضاف السيسى، على هامش متابعة تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن خطة ميناء السخنة وضعت منذ 20 عاما ولم يتحقق منه إلا الحوض الأول. وعن الأعباء التى تتحملها الدولة قال السيسى: "كان اتاخد قرار فى 2005 بالمحافظة على الدين العام بعدم الزيادة، والنتائج كانت فى ظل نمو سكانى وحجم طلب على العمل والتشغيل حقق الهدف منه أم لا؟" وأوضح السيسى أن الدولة تقوم بعمل المشروعات بنفسها من الأجل التدقيق وتحقيق أعلى مواصفات وهو مسار تسير به الدولة لبناء دولة حقيقة.

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