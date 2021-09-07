لجنة الاستغاثات الطبية بالوزراء تستجيب لاستغاثة مواطن يعانى من فشل بالنخاع

جدة - نرمين السيد - استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لاستغاثة المواطن "محمد.م"، والذى يبلغ من العمر 32 عامًا، ويقيم بمحافظة المنوفية، ويعانى من فشل بالنخاغ ويحتاج إلى إجراء عملية زرع نخاع على نفقة الدولة بشكل عاجل.





وعرض فريق التدخل السريع للجنة الاستغاثات الطبية، وفقا لبيان صحفى، الحالة على اللجنة الطبية العليا، والتى أوصت بسرعة إجراء العملية الجراحية نظرًا لخطورة الحالة، وتم التواصل والتنسيق مع الدكتور أحمد هجرس، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصى، والذى استجاب على الفور وبالفعل تم حجز الحالة وإجراء العملية الجراحية بنجاح. وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية، استمرار متابعتها للحالات عن كثب، وكذلك استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. يأتى ذلك فى إطار حرص لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، على رصد استغاثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى وفى وسائل الإعلام المختلفة.

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