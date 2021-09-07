كما يعقد الوزير عدة لقاءات مهمة مع عدد من المسؤولين الدوليين والنمساويين خلال هذه الزيارة على مدار يومى الأربعاء والخميس القادمين، حسب بيان لـ وزارة الأوقاف.
وغادر صباح اليوم، وزير الأوقاف للمشاركة فى هذه القمة بدعوة رسمية من الاتحاد البرلمانى الدولى، كما قامت سفارة مصر فى فيينا بترتيب عدد من اللقاءات الهامة مع عدد من كبار المسئولين النمساويين والاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة وعدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المشاركين فى القمة، لشرح التجربة المصرية الرائدة فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية والعنصرية المقيتة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يغادر إلى فيينا لحضور القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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