وزير الأوقاف يغادر إلى فيينا لحضور القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف فى القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب التى يعقدها الاتحاد البرلمانى الدولى بالمشاركة مع الأمم المتحدة يوم الخميس القادم الموافق 9 / 9 / 2021م.





كما يعقد الوزير عدة لقاءات مهمة مع عدد من المسؤولين الدوليين والنمساويين خلال هذه الزيارة على مدار يومى الأربعاء والخميس القادمين، حسب بيان لـ وزارة الأوقاف.

وغادر صباح اليوم، وزير الأوقاف للمشاركة فى هذه القمة بدعوة رسمية من الاتحاد البرلمانى الدولى، كما قامت سفارة مصر فى فيينا بترتيب عدد من اللقاءات الهامة مع عدد من كبار المسئولين النمساويين والاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة وعدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المشاركين فى القمة، لشرح التجربة المصرية الرائدة فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية والعنصرية المقيتة .