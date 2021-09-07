جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز، محطات الصرف الصحى والروافع بالمدينة، للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوَّات موسم الشتاء والتقلبات الجوية المحتملة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمحطات والروافع بالمدن الجديدة، ووضع خطة لمجابهة الأمطار والسيول خلال موسم الشتاء المقبل.





وشملت جولة رئيس الجهاز، محطة الصرف الرئيسية رقم 1، ورقم 2، ومحطة رفع صرف الحى السابع، مشيراً إلى أن خطة الاستعداد لموسم الشتاء تعتمد على عدة محاور، أبرزها: تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحى، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، وتوفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى فى حالة انقطاع التيار الكهربائى، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل، بجانب توفير عددٍ من الطلمبات للدفع بها إلى المناطق الساخنة "الأكثر تعرضاً لتجميع مياه الأمطار"، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية. وأكد المهندس عادل النجار، ضرورة تأهيل فرق الطوارئ والمتابعة والرصد والتحرك السريع للتعامل مع الأزمات، وكذا تحديد النقاط الساخنة بالمدينة خلال موسم الشتاء ووضعها على رأس أولويات خطة الاستعداد لمجابهة الأمطار والسيول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤولو جهاز 6 أكتوبر يبدأون الاستعداد لـ الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.