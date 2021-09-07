عاجل.. السيسى: «لن نقبل أى حد يستورد أى حاجة يبعها للناس»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن هناك ميكنة كاملة فى الضرائب والجمارك، منوهًا بأن مارس 2022 آخر وقت لكل الإجراءات، من أجل مساعدة الدولة لتسهيل عمل المستثمرين وأن يكون هناك قدر من الشفافية فى الأداء.





وأضاف السيسى، على هامش متابعة تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء: "مصر دولة تتكلم زى الدول المتقدمة فى مجال التجارة عبر الدول، والتى تتم عن طريق إحضار المستورد شهادة المعايير الأوروبية، ولن نسمح بدخول بضائع لمصر إلا طبقا للمعايير الأوروبية". وتابع السيسى: "لن نقبل بأى حد يستورد أى حاجة يبعها للناس وتشتغل لمدة أسبوع أو شهر وتترمى، لا إحنا هندخل كل البضائع طبقا للمعايير زى ما الدول المحترمة بتعمل، حاجتنا من شركات محترمة عشان الناس تشترى وهى مطمنة، مش هنسمح لأى مستورد يجيب أى حاجة ومش هنوافقله، واعتبارا من أول أكتوبر سنبدأ فى العمل، ومارس 2022 المعايير الأوروبية لكل البضائع شرط لدخول مصر".

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