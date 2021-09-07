فيديو.. السيسى: «اللى بنقول عليه بنفذه بإيدينا وزيادة»

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، على هامش متابعة تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة لها مسار مختلف عما كان بامتلاك قدرة ومقومات اقتصادية حقيقة والاستفادة من موقعها.

وتابع السيسى: "إحنا كل اللى بنقول عليه بنفذه بإيدينا وزيادة"، مؤكدًا أن جميع الشركات التى تعمل فى الميناء مصرية لعمل كيان على البحر الأحمر، حيث تأخرنا كثيرا فى هذا.