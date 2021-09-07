عاجل- سنواجه الفساد.. الرئيس السيسى يتحدث عن ميكنة كاملة لمصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، على هامش متابعة تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن المنظومة المالية تم تطويرها بالميكنة الكاملة، منوهًا بأن هناك مليارات أنفقت فى هذا المجال.

وتابع: "أنا قولت للدولة لو تقدروا تعملوا ميكنة كاملة لمصر لتحييد العمل البشرى وقولتوا عايزين 100 مليار جنيه هقول أيوه، لأن حجم العمل لو مميكن حاجات كتير من اللى بتعانوا منها مش هتكون موجودة وسنواجه الفساد بذلك".

وتابع السيسى: "النظام ده بما إنه موجود فى العالم ليه ميكونش عندنا، ليكون المخاطبة بين الشركة المصدرة والقائم بالاستيراد وإعطاء الموافقة قبل تحرك الشحنة".