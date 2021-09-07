عاجل.. السيسى عن إجراءات الاستيراد: نضمن حاجات تدخل بلدنا مطابقة للمعايير

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة تعمل إجراءات فى الاستيراد موجودة بالدول المتقدمة، معلقًا: "إحنا مش هنكون عجبة، إحنا بنعمل اللى غيرنا سبقنا فيه، وبنحاول نحصله لنسهل على الناس ونضمن الحاجات اللى تدخل بلدنا تكون طبقا للمعايير".





وأضاف السيسى، على هامش متابعة تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء: "كل ما هنسيطر على حركة دخول المنافذ بشكل كامل هنقدر نحقق الأمل". وأوضح أنه منذ 5 سنوات سافر إلى سنغافورة، ورأى هناك الميناء يديره 8 أفراد فقط، مضيفًا: "إحنا رايحين لدا فى مارس 2022، والخطوة مافيش فيها وقوف ولا رجوع".

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