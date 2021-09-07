عاجل- وزير المالية: تقديم خدمات جمركية متميزة لتكون مصر وجهة عالمية للتجارة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى أصبح قادرا أكثر من أى وقت مضى على مواجهة التحديات وتطويرات الأوضاع العالمية وتلبية احتياجات الشعب المصرى كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأضاف معيط، على هامش متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس وجه بحوكمة الإجراءات الجمركية، لتقديم خدمات جمركية متميزة لتكون مصر وجهة عالمية للتجارة.

وأوضح وزير المالية، أن قانون الجمارك القديم صدر عام 1963 والآن لم يعد قادرا على التعامل مع التحديات ليتم صدور القانون 207 لسنة 2020، كما تم تعميم منظومة النافذة الواحدة لوجود نظام إلكترونى لربط المنافذ الجمركية على منظومة موحدة، وإعادة هيكلة منظومة الجمارك.

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