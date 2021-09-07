وزير النقل: تطوير ميناء الاسكندرية البحري سيحول مصر الى مركز للتجارة العالمية...

أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير أن الدولة تهدف بتطوير ميناء الاسكندرية البحري إلى تحويل مصر الى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات. وقال الوزير ـ على هامش تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لميناء الإسكندرية البحري والاطلاع على عملية التطوير في مرافقه ـ نرحب بالرئيس السيسي في ميناء الاسكندرية، أقدم الموانئ المصرية، والذي سيصبح درة موانئ البحر المتوسط

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