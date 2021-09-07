الرئيس السيسي يوجه بتعويض مناسب للعقارات المزالة خلف ميناء "المكس"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعويض أصحاب العقارات التي سيتم إزالتها خلف الميناء الأوسط" ميناء المكس"، قائلا: "لما اتكملنا في موضوع تعويض الناس كويس علشان الظهير الخلفى بتاع الميناء يبقا مؤمن". جاء ذلك خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير ميناء الإسكندرية.

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