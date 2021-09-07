/649085/السيسي-يشدد-على-استيراد-بضائع-مطابقة-للمعايير-الأوروبية-تليق-بالمصريين

شدد الرئيس السيسي على ضرورة استيراد بضائع مطابقة للمعايير الأوروبية، حفاظا على صخحة المصريين وتليق بهم ، مضيفا” لن نقبل بدخول اي بضائع غير مطابقة للمعايير الاوروبية، مؤكدا على عد السماح للمستوردين باستيراد بضائع غير مطابقة للمعايير ، فضلا عن رفض استلامها فى الموانئ المصرية.

البضائع المستوردة

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعليق الرئيس السيسي بشأن البضائع المستوردة من الخارج

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن مارس 2022، هو موعد انتهاء برامج الميكنة فى مؤسسات الدولة، وذلك تسهيلا على المواطنين فى انهاء اجرائتهم .

ميناء الاسكندرية

كما استعرض وزير النقل خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير الميناء، استراتيجية تطوير النقل البحري والنهري في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن إنشاء وتشغيل "محطة دوت الخليج" متعددة الأغراض على الأرصفة بتكلفة 7 مليارات جنيه، وطاقة استيعابية من 12- 15 مليون طن، بإجمالى أطوال أرصفة 25 كم وأعماق تتراوح من 145 – 175 متر بمساحة 560 ألف متر مربع.

وأوضح "الوزير" أن إنشاء محطة تداول الصب الجاف بين رصيفي 91 و 92 بميناء الدخيلة بطول 1150 وعمق 15 متر وساحة تخزين 200 ألف م2 بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه، منوها بأنه تم تعويض أصحاب العقارات في نجعى الألومنيوم وإسو".

جاء هذا خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم ميناء الاسكندرية البحري، ويطلع علي عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الاغراض والارصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة".