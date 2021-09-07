/649086/رئيس-جامعة-القاهرة-تطعيم-كورونا-شرط-تواجد-الطلاب-داخل-الحرم-الجامعى

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع نواب رئيس الجامعة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، ومسئول مكافحة العدوى بالجامعة، لمتابعة تنفيذ خطة الجامعة لتطعيم طلابها القدامى والجدد والتوسع في عدد النقاط المخصصة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن تطعيم العاملين بالمنظومة التعليمية ضد الفيروس ، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تطعيم طلاب جامعة القاهرة بالقاح كورونا

فيروس كورونا

وجه الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بالتوسع في عدد مراكز تلقي اللقاح داخل الحرم الجامعي وخارجه لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن، ووجود طبيب متخصص مع أطقم التمريض في كل عيادة، وتكثيف الجهود ووضع آليات للمتابعة المستمرة بكل دقة، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمواجهة وتذليل أى عقبات محتملة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المشاركين.

بدء العام الدراسي الجديد

شدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة الانتهاء من تطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا المستجد قبل بداية العام الدراسي، واتخاذ كافة الإجراءات المُلزمة لتلقي التطعيم، واتخاذه شرطًا أساسيًا للتواجد داخل الحرم الجامعى لتقليل فرص الإصابة بالعدوى واستعادة الحياة الطبيعية التي تمكن الجامعة من استكمال العملية التعليمية بشكل منتظم.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بتحديد 17 نقطة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب على أن تبدأ هذه النقاط عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان.

يذكر أن جامعة القاهرة وضعت خطة تنفيذية لتلقي لقاحات فيروس كورونا تمت على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في فبراير 2021، من خلال التوعية بأهمية تلقي اللقاحات التي تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، وإصدار دليل خاص باللقاحات، وتم تطعيم جميع مقدمي الخدمة الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية على حملات متتالية بالأولوية المذكورة في القواعد الإرشادية، والتي شملت مقدمي الخدمة الطبية في جميع المستشفيات مع الأولوية لمستشفيات العزل، والصفوف الأولى لمقدمي الخدمة الطبية بطوارئ المستشفيات، والعاملين بمنطقة كوفيد بالعيادات الخارجية، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس بجميع المستشفيات الجامعية والكليات الطبية.