/649089/السيسي-إحنا-نعمل-حاجتنا-بإيدينا-بدل-ما-نطرحها-للغير-يعملها-ونرحب-بالمستثمرين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة ليس لديها أي مشكلة في الاستعانة بالمستثمرين والخبراء في تطوير كافة المنظومات والمؤسسات بالدولة، ما يساعد على عملية التطوير بشكل صحيح.

تحيامصر يرصد تعليق السيسي بشأن تنفيذ اعمال التطوير فى الدولة

تطوير ميناء الاسكندرية

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة قادرة على إنجاز كافة متطلبات المشاريع حتى تتم بشكل سليم، مما يتيح فرص أفضل للمستثمرين وخلق فرص عمل جديدة داخل للشباب فى مصر.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، : «إحنا نعمل حاجتنا بإيدينا بدل ما نطرحها للغير يعملها»، في إشارة منه إلى الاستعانة بالكفاءات المصرية في خلق العديد من الابداعات في المشاريع المختلفة.

اعمال تطوير ميناء الاسكندرية

كما استعرض وزير النقل خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير الميناء، استراتيجية تطوير النقل البحري والنهري في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن إنشاء وتشغيل "محطة دوت الخليج" متعددة الأغراض على الأرصفة بتكلفة 7 مليارات جنيه، وطاقة استيعابية من 12- 15 مليون طن، بإجمالى أطوال أرصفة 25 كم وأعماق تتراوح من 145 – 175 متر بمساحة 560 ألف متر مربع.

وأوضح "الوزير" أن إنشاء محطة تداول الصب الجاف بين رصيفي 91 و 92 بميناء الدخيلة بطول 1150 وعمق 15 متر وساحة تخزين 200 ألف م2 بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه، منوها بأنه تم تعويض أصحاب العقارات في نجعى الألومنيوم وإسو".

جاء هذا خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم ميناء الاسكندرية البحري، ويطلع علي عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الاغراض والارصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة".