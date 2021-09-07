أيتن عامر تطرح البرومو الدعائي لحكاية «أنا قبلت»..«يناقش زواج المرأة لمن يصغرها سنا»

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كشفت الفنانة أيتن عامر عن البرومو التشويقي لحكاية «أنا قبلت» ضمن مسلسل «زي القمر»، مشوقة جمهورها لقصته من خلال طرح نبذة قصيرة حول أحداث الحكاية، وذلك قبل عرضها على شاشة التليفزيون السبت المقبل.

دوت الخليج يرصد البرومو التشويقي لحكاية «أنا قبلت»

البرومو الدعائي لي أنا قبلت

نشرت أيتن عامر البرومو الدعائي لحكاية «أنا قبلت» عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها مشوقة الجمهور لطرحها: “عمر ما المجتمع استغرب جواز الراجل من بنت اصغر منه بكتير، بس لو الست هى اللى اتجوزت راجل أصغر منها يبقى عيب وألف عيب.. استنونى فى حدوتة و"أنا قبلت" من يوم السبت القادم على cbc"

وتناقش حكاية «أنا قبلت» أيضا قضية سرقة الأطفال حديثي الولادة، وتضم الحكاية عدد كبير من الأبطال وهم تيام مصطفى قمر، عابد عنانى، محسن منصور، وليلى عز الدين، ولبنى ونس، لاشينة لاشين، والعمل من تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام وإنتاج شركة سيلميديا.

عرض حكاية غالية لدرة

وتناقش درة خلال أحداث حكاية «غالية» التي تعرض الأن عبر فضائيات CBC، ملف زواج الفتيات عبر الإنترنت نتيجة وجود مشكلات أو تأخر الزواج أو غيرها من المسببات التي تدفع الفتيات للزواج بهذه الطريقة دون معرفة الطرف الثاني بطريقة جيدة مما يدخل بعضهن في مشكلات كبيرة.

وتعد حكاية «غالية» من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.

صبرين تنضم لأبطال مسلسل زي القمر

وبدأت الفنانة المتألقة صبرين تصوير أحد حكايات المسلسل من المسلسل والتي تحمل اسم «واحد في المية» من تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق بجانب الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف شعيب، وتجسد صابرين خلال أحداث حكاية «واحد في المية» دور كفيفة تمر بالعديد من المواقف الصعبة.