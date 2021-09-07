لاعب ليفربول السابق يشن هجوماً نارياً على محمد صلاح.. تفاصيل

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يستعد فريق ليفربول لمباراته المقبلة أمام فريق ليدز يونايتد، والتي من المقرر إقامتها يوم الاحد في تمام الساعة 9:12 مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محمد صلاح يطلب الحصول على راتب أسبوعى قيمته 500 ألف جنيه إسترلينى، من أجل تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية موسم 2022-2023 مع ليفربول، وهو ما نفته صحيفة "ليفربول إيكو".

وأكد دانى ميرفى، الذى لعب لفريق ليفربول فى الفترة بين عامى 1999 و2004، فى تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو"، أنه سيكون متفاجئا للغاية لو طلب محمد صلاح هذا الأمر، مؤكدا أنه لا يمكن أن يقوم بهذا التصرف.

وكان ليفربول قد تعادل في المباراة الأخيرة مع تشيلسي بهدف لمثله في مباراة صعبة وقوية بين الفريقين، ورغم محاولة ليفربول بكل قوة أن يفوز في هذه المباراة، ورغم طرد لاعب من فريق تشيلسي في شوط المباراة الأول، لكن الفريق لم يتمكن من الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

انتهت مباراة فريقي ليفربول وتشيلسي بنتيجة 1/1، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كاي هافارتز الهدف الأول لفريق تشيلسي في بداية الشوط الأول من المباراة، ثم تمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل لفريق ليفربول من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وحصل مدافع تشيلسي على إثرها على الكارت الأحمر، ليستكمل فريق البلوز المباراة بـ 10 لاعبين فقط.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون

في خط الوسط: فابينيو، جوردان هيندرسون، هارفي إليوت

في خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل تشيلسي أمام ليفربول

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

في خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - أنتوني روديجير- أندرياس كريستنسن

في خط الوسط: ريس جيمس - جورجينيو - نجولو كانتي - ماركوس ألونسو

في خط الهجوم: ماسون ماونت - كاي هافرتز - روميلو لوكاكو