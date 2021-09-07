/649088/نورا-علي-الحملة-الدعائية- للترويج-السياحى-بالمحافظات-هامة-فى-ظل-المشروعات-القومية-العملاقة-بالجمهورية-الجديدة

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن بدء الحملة الدعائية للترويج السياحى لمحافظات جمهورية مصر العربية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة الخاصة بالوزارة " هامة للغاية " في ضوء حجم الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة الضخم على أرض الواقع في جميع قطاعات الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكدة أن ما تحقق من إنجازات وتطوير البنية التحتية والطرق والكبارى العالمية كان لها أكبر الآثر الإيجابى على إنتعاش قطاع السياحة .

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس سياحة النواب بشأن الترويج للسياحة فى المحافظات

الترويج للسياحة

وأضافت رئيس سياحة النواب أن الحملة الدعائية سوف يكون مردود إيجابى قوى في تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر ، إلى جانب أنها تروج عالمياً لكنوز مصر ومقاصدها السياحية والآثرية التاريخية وإظهار جمال وعراقة الـ 27 محافظة لمصر والأنماط والمنتجات السياحية التى تتمتع بها كل محافظة وبما تذخر به من سحر الطبيعة ، والتي تأتى بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمى والذى يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

اليوم العالمي للسياحة

وقالت النائبة نورا على أن هذه الحملة ستساهم بشكل كبير في مزيد من تدفق السياحة الوافدة لعدد من الدول لمصر ، إلى جانب أنها تستهدف عدد كبير من المهتمين بالسياحة والسفر في جميع دول العالم من خلال الفيديوهات الترويجية التي يتم بثها ونشرها عن المعالم الآثرية والسياحية والصورة الجمالية لكل محافظة ، مضيفة أنها سوف تحقق نجاحها نظراً لما تتمتع به مصر من مقاصد سياحية عالمية لا مثيل لها وخاصة أن إطلاق الحملة بعدد من اللغات المختلفة قرابة الـ 14 لغة خطوة جيدة يساهم بشكل كبير في جذب إنظار العالم إلى جمال مصر وإبراز مكانتها المتميزة ومعالهما السياحية والآثرية .

والجدير بالذكر أن منظمة السياحة العالمية حددت شعار "السياحة لتحقيق نمو شامل" ليكون شعار الاحتفال لهذا العام.