سهر الصايغ تتألق بأولى حلقات حكاية «بيت عز»..والجمهور يعلق: «وجعتي قلوبنا»

/649090/سهر-الصايغ-تتألق-بأولى-حلقات-حكاية-بيت-عزوالجمهور-يعلق-وجعتي-قلوبنا

استطاعت الفنانة سهر الصايغ أن تكسب قلوب الجمهور منذ عرض أولى حكايات مسلسل «إلا أنا 2» بحكاية «بيت عز» التي بدأ عرضها عبر فضائيات DMC منذ يوم السبت الماضي الموافق 4 من شهر سبتمر الجاري.

دوت الخليج يرصد تألق سهر الصايغ بحكاية «بيت عز»

سهر الصايغ في حكاية «بيت عز»

أشاد عدد كبير من الجمهور والمتابعين بأداء سهر الصايغ لطالما أبهرتنا به دائما في جميع أعمالها، واستطاعت ان تؤثر في قلوب الجمهور من خلال أحداث الحكاية التي يطغى عليها الحزن والأسى حتى الأن اذ بدأت بوفاة والدتها ثم تتوالى الأحداث المأسوية من استغلال خالتها لها ولأموالهم فضلا عن ابن خالتها الذي يحاول أن يتعدى عليها مستغلا إحتياجها له وغيرها من الأدوار التي ظهرت بها سهر الصايغ بطريقة تتشابه مع الواقع الذي نعيشه.

دور سهر الصايغ خلال أحداث حكاية بيت عز

وتجسد سهر الصايغ خلال حكاية «بيت عز» شخصية عاليا ابنة رشدى الشامي وصفاء الطوخي، والتي تعمل مهندسة معمارية وتتعرض خلال أحداث العمل للتحرش من مديرها، ويقف زملائها ضدها بعد واقعة التحرش ويدعمون المدير فى مواجهتها.

الجمهور يشيد بأداء سهر الصايغ

ولاقت سهر الصايغ خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من التعليقات الإيجابية عن دورها بالعمل، حيث جاءت بعض التعليقات من المتابعين : “قلبي وجعني وقعدت أعيط كتير بس تحفة، ربنا يوفقك حبيبتي، وقال آخر : اتفرجت على الحلقة مرتين وعيطت، تمثيلك رائع وأدائك جميل، وجاء تعليق ثالث : مش معقولة وجعتي قلبي على عياطك على مامتك، ربنا ما يوريها لحد”.

موعد عرض حكاية بيت عز

تعرض حكاية «بيت العز» من مسلسل«إلا أنا 2» على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تكون الإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة DMC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.

ويشارك في بطولتها كلا من رشدي الشامي وصفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، وهاجر الشرنوبي، والحدوتة من تأليف شريف يسري، ومن المقرر أن تعرض خلال أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات على قناة Dmc.