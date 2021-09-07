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تاريخ مواجهات منتخب البرتغال ضد أذربيجان قبل مباراة اليوم

يدخل منتخب البرتغال مباراته اليوم الثلاثاء، أمام نظيرة أذربيجان، و يستقبل استاد “توفيق باكهراموف” مباراة ضمن فعاليات المرحلة السادسة من المجموعة الأولى في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022، ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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تواجه الفريقين من قبل في 6 لقاءات، إستطاع منتخب البُرتغال من الفوز في 5 مباريات، بينما خيم التعادل في لقاء وحيد، ولم يستطع منتخب إذربيجان من تحقيق الفوز على البرتغال من قبل.

تشكيل البرتغال المتوقع

حراسة المرمى: باتريسيو.

خط الدفاع: كانسيلو، بيبي، دياز، جيريرو.

خط الوسط: برونو فرنانديز، جواو بالينيا، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رونالدو، جوتا، رافا سيلفا.

أول تعليق من كريستيانو رونالدو

كتب كريستيانو رونالدو على صفحته الرسمية على فيس بوك: “كل من يعرفني، يعرف عن حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد. السنوات التي قضيتها في هذا النادي حيث مدهش للغاية والمسار الذي صنعناه معا مكتوب بحروف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمدهشة”.

وتابع: “لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري الان، كما ارى عودتي الى اولد ترافورد تعلن في جميع انحاء العالم. انه مثل الحلم اصبح حقيقة، بعد كل الاوقات التي عدت فيها للعب ضد الانسان. متحدون، وحتى كخصم، لطالما شعرت بمثل هذا الحب والاحترام من المؤيدين في المدرجات”.

وأضاف: “هذه بالتاكيد 100 % الاشياء التي تصنعها الاحلام! اول دوري محلي، اول كاس لي، اول نداء لي للمنتخب البرتغالي، اول دوري ابطال اوروبا، اول حذاء ذهبي واول الكرة الذهبية لي، جميعهم ولدوا من هذا الرابط الخاص بيني وبين الشياطين الحمر. كتب التاريخ في الماضي وسيكتب التاريخ مرة اخرى! لديك كلمتي! انا هنا! لقد عدت الى حيث انتمي! لنجعلها تحدث مرة اخرى”.

أرقام رونالدو مع يوفنتوس

-في الموسم الأول، حقق رونالدو لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

-ولقب كأس السوبر الإيطالي على حساب ميلان بهدف سجله البرتغالي بضربة رأس، بينما خرج الفريق من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا.

إستطاع مُنتخب البرتغال من تسجيل 18 هدف في شباك إذربيجان بينما إستقبلت شباكهم هدف وحيد.