رئيس رياضة النواب:إقالة حسام البدرى كانت ضرورة..ونرفض المدرب الأجنبى

/649093/رئيس-رياضة-النوابإقالة-حسام-البدرى-كانت-ضرورةونرفض-المدرب-الأجنبى

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن المدرب المصري هو الأفضل والأقدر علي تولي الادارة الفنية للمنتخب القومي خلال الفترة الحالية .

مجلس النواب وإقالة حسام البدرى

وقال رئيس لجنة الشباب في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، اليوم الثلاثاء ، أنه يرفض فكرة الاستعانة بمدرب أجنبي ، خاصة أن هناك العديد من المدربين المصريين القادرين علي استعادة منتخب مصر لمكانته كواحد من كبار القارة الافريقية .

وشدد علي ان منتخب مصر يحتاج الي مدرب يلعب بفكر هجومي خاصة أننا لدينا لاعبين علي مستوي عالي ولم يتم توظيف قدراتهم الفنية بالشكل المناسب قائلا :" ليس من المقبول ان يلعب المنتخب القومي علي الهجمة المرتدة وتحقيق الفوز بدون تقديم أي أداء فني مقنع للجماهير ".

وأكد حسين أن قرار اللجنة الثلاثية بالاستغناء عن خدمات الكابتن حسام البدري ، أنقذ المنتخب من نتائج كانت ستكون أكثر سوءا خلال المبارايات المتبقية المؤهلة للمونديال ، لافتا إلي أن أداء المنتخب مع جهاز " البدري " افتقد التجانس وغابت الروح الجماعية التي يتميز بها المنتخب المصري وتابع ؛" كان من الضروري إقالة حسام البدري بسبب سوء اداء المنتخب ".

البرلمان يرفض المدرب الأجنبى للمنتخب الوطنى

كانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قررت إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري عقب التعادل مع الغابون 1-1 الأحد في فرانسفيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وقرر اتحاد الكرة استمرار انعقاد مجلس الإدارة لحين الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي سيقود المنتخب خلال الفترة المقبلة.