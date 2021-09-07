عاجل.. الرئيس السيسى يدشن الوحدات المتحركة الجديدة للسكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - واستمع الرئيس السيسى، إلى شرح من المهندس كامل الوزير وزير النقل، حول المعدات المتحركة الجديدة التى سيتم الدفع بها إلى السكة الحديد.

ودشن الرئيس، الوحدات المتحركة الجديدة للسكك الحديدية.

جاء ذلك على هامش تفقد الرئيس السيسى، ميناء الإسكندرية للاطلاع على عملية التطوير فى مرافقه.