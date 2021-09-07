عاجل.. السيسى: شباب مصر حاجة كبيرة قوى.. الأمل كله

جدة - نرمين السيد - وتابع: "إوعوا متعرفوش أنتم مين، إنتم حاجة كبيرة قوى، شباب مصر حاجة كبيرة قوى، الأمل كله"، منوهًا بأن التدريب بالكلية الحربية ومعهد تدريب الصف ليتعرف الشباب على بعضهم البعض وعلى الدولة بشكل مختلف والتعود على شكل جديد من العمل.
جاء ذلك على هامش تفقد الرئيس السيسى، ميناء الإسكندرية للاطلاع على عملية التطوير فى مرافقه.
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