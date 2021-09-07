عاجل- السيسى: لو عايزين تحافظوا على بلدكم راعوا الكفاءة الاقتصادية للتشغيل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن كفاءة تشغيل الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، تأتى من كفاءة الأداء الاقتصادية، معلقًا: "لو مفيش أداء اقتصادى مظبوط بعد 4 سنين هنخسر وهنحتاج نستلف تانى".





وتابع: "إحنا جبنا الجديد وبنحدث وبنصنع لكن التكلفة المالية للتشغيل مافيش فيها كلام، لو عايزين تحافظوا على بلدكم". جاء ذلك على هامش تفقد الرئيس السيسى، ميناء الإسكندرية للاطلاع على عملية التطوير فى مرافقه.

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