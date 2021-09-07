جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن تنمية العنصر البشرى عملية مستمرة، وسأل مجموعة من الشباب الذين تم تدريبهم للعمل بالسكة الحديد: "كم واحد منكم بيدخن؟ أنا مش هاعمل له حاجة".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى لشباب السكة الحديد: إوعوا بعد ما تشتغلوا تدخنوا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.