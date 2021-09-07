«مودة» ينظم دورة تدريبية للشباب والفتيات المخطوبين فى دمنهور

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وتناول المحتوى التدريبى مجموعة من المحاور التى تعمل على رفع وعى المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، متضمنة محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية.
وقدم المحتوى التدريبى نخبة من الأساتذة المتخصصين، والذى سبق أن تم اعتماده من خلال المجلس الأعلى للجامعات.
واستفاد من التدريب 66 مشاركًا ومشاركة، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين.
وافتتح التدريب رنده فارس، مدير مشروع مودة، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ومحمد السيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة.
جدير بالذكر أن مشروع مودة يهدف إلى المساهمة فى دعم جهود الدولة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ومعالجة كافة الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والدينية فى العلاقات الأسرية بما يحمله من كل القيم والمعانى والمهارات الخاصة من خلال تأهيل الشباب المقبل على الزواج وتدريبهم وتثقيفهم من النواحى العلمية من خلال محاضرات نظرية وورش عمل تطبيقية.
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