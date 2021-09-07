انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون لشهر سبتمبر من 7/9/2021 الى 13/9 او حتى نفاذ الكمية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كازيون اليوم من 7 الى 13/9/2021, او حتى نفاذ الكمية محل العروض تم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للماركت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وتتضمن باقة مميزة من اهم المنتجات الغذائية ومنتجات التنظيف، وكذلك عروض خاصة للتكييفات كما هو معتاد من متجر كازيون، وجدير بالذكر أنه تستطيع الشراء اونلاين عبر موقع كازيون الرسمي، أو الصفحة الرسمية على (Facebook), كما ويمكن الاستفادة من عروض التقسيط والسداد المتوفرة.

عروض كازيون اليوم

تحتوي مجلة عروض كازيون 2021, على منتجات عديدة وهامة، تتمثل فيما يلي:

ارز مصري الضحي، وارز الاطيب 1 كيلوغرام.

مكرونة الملكة بأنواع مختلفة.

مكرونة ايطاليانو بأنواع مختلفة 400 جرام.

زبدة جنة وزيت الاصيل وزيت زيتون.

زيت خليط قلية 4,5 لتر.

حليب كامل الدسم جرين لاند 1 لتر.

حليب بالهنا 450 مل، ولبن كامل الدسم دومتي.

جبنة (جبنتي) بانواع مختلفة 500 جرام.

لا فريش جبنة شيدر، أو كريمة قابلة للفرد.

جبنة مثلثات طعمة، و جبنة مثلثات بريجو.

كتالوج العروض

نعرض لكم في هذا التقرير كتالوج صور عروض كازيون ماركت اليوم، ولكن دعونا نستكمل الحديث عن باقي المنتجات محل العروض وهي:

– كفتة دجاج اشهي، ودجاج مجمد الوطنية.

– هوت دوج بقري كوكي، وبانيه.

– جريت فودز المراعي وروستي صدور بانيه.

– اشهى لانشون و الوطنية لانشون.

– بن سادة أو محوج فاتح.

– العصائر والمشروبات الغازية.

– مسحوق اريال اوتوماتيك بكافة الأحجام.

– تايد مسحوق يدوي وداوني.

– مناديل ورقيه وجيب.

– ادوات النظافة الشخصية مثل معجون الاسنان والاسبراي ومزيل العرق.

– وأخيراً التكييفات سخن/ بارد.