/649106/3فرمانات-رئاسية-من-السيسى--لن-نسمح-بدخول-بضائع-لمصر-إلا-بالمعايير-الأوروبية--وميكنة-الجمارك-بحلول-مارس-2022- وتعويضات- لمن-تخلى-منازلهم-لإنشاء-الظهير-الخلفي-لميناء-الإسكندرية

شهد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء،خلال تفقده ميناء الإسكندرية البحري، حيث يطلع على عملية التطوير في مرافقه، بخاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، العديد من التصريحات بمثابة توجيهات رئاسية جديد وخاصة فيما يتعلق بعدم السماح بدخول أى بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوربية.

السيسي: لن نسمح بدخول بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية

السيسي، أكد عدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءا من مارس 2022 وقال السيسي: "بقول الكلام ده علشان الشركات المعنية تساعد الدولة والحكومة في الإجراءات اللى بنعملها وهي هدفها تسهيل الأعمال وقدر ضخم من الشفافية، فضلا عن دولة بتتكلم زي ما الدول المتقدمة في التجارة بتعمل كده، لأنه النهاردة احنا شغالين في حاجة اسمها المعايير الأوروبية علشان لن نسمح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية".

وأضاف السيسي: "مش هنقبل ان حاجة تخش، اى حد يستورد اى حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع او شهر وتترمي لا.. احنا هندخل كل البضائع اللى هتخش البلد طبقا للمعايير زي الدول المحترمة مبتشتغل.. حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى في مصر تشترى وهى مطمنة ومش هنسمح لأى مستورد أنه يجيب أى حاجة لن نوافق له".

وتابع قائلا :"كام شهر اللى فات كان عبارة عن إجراءات اختبارية، لكن من أكتوبر هنبدأ التجهيز للتطبيق، وبدءا من مارس 2022 سيتم تطبيق المعايير اللى اتفقنا عليها، لكل البضائع اللى تخش مصر طبقا للمعايير الأوروبية، ويبقا ادينا فرصة للمستوردين لما يتعاقدوا على بضائع ومواد هيطبق عليها المعايير اللى بتكلم عليها، ولو مش هنكون جاهزين في مارس 2022 قولولي".

السيسي: الدولة تتجه لميكنة الإجراءات الضريبية والجمركية بحلول مارس 2022

السيسى أكد أيضا أن الدولة تتجه لميكنة جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل، بحلول مارس 2022، بهدف تسهيل العمل والإجراءات وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والأداء والحد من الفساد.

السيسي: نسير في مسار مختلف يهدف لامتلاك مقومات اقتصادية حقيقية .. ونرحب بالمستثمرين

أكد أيضا أن الدولة لها مسار مختلف عما قبل، حيث تهدف إلى امتلاك مقومات اقتصادية حقيقة والاستفادة من موقعها الجغرافي، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد على إنجاز المشروعات بدقة وبأقل تكلفة.

وأوضح السيسي أن أعمال تطوير الموانئ تعتمد على الشركات المصرية، مضيفاً: " نعتمد على إنجاز المشروعات بدقة وبأقل تكلفة". وأشار إلى أن نهج الدولة الذى اتبعته في تنفيذ الموانئ ساهم في خفض تكلفة تنفيذ هذه المشروعات وتقليل زمن تنفيذها، مما كان له بالغ الأثر في جذب استثمارات، مشددًا على أن الدولة ترحب بالمستثمرين.

وقال السيسي، إن الهدف من مشروعات تطوير الموانئ المختلفة هو زيادة قدرات مصر على البحرين الأبيض والمتوسط وتوفير فرص تشغيل للمصريين وأضاف أن مصر تفتح الباب لتلقي العروض من المستثمرين والاطلاع عليها واختيار الأفضل منها، لكن الدولة تسير حاليا في مسار مختلف بتنفيذها بنفسها. وتابع: "فيه مسار مختلف عما كان، اللي كان مكنش وحش لكن محتاجين معدلات عمل وتقدم كتير".

السيسي: مشروعات الدولة تقصر الطريق على المستثمرين

قال أيضا إن الدولة تستهدف امتلاك مقومات اقتصادية حقيقية والاستفادة من موقعها الجغرافي، مشددا على أن الدولة تتدخل الآن لحل جميع المشكلات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبرى وتوسيعها.

وأوضح السيسي، أن الدولة تتدخل الآن لحل جميع المشكلات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبرى وتوسيعها وتطويرها مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين، وهو الأمر الذي ينهي أي مشروع في مدى زمني محدد له مع تقليل التكلفة، وهو عكس ما كانت تقوم به الدولة في السابق، وعلى مدى سنين طويلة.

وأشار إلى أن ميناء العين السخنة لم يشهد على مدار 25 عاما سوى تطوير حوض واحد فقط، ولكن بجهود وتمويل من الدولة تم إنهاؤه، ما يقصر الطريق على المستثمرين ويتيح لنا المفاضلة بين العروض.

وتابع الرئيس السيسي، قائلا إن الدولة اتخذت عام 2005 قرارا بالحفاظ على عدم زيادة الدين العام، لكن النتائج كانت سلبية في ظل زيادة النمو السكاني وزيادة حجم الطلب على التشغيل والحاجة إلى المحافظة على مكانة مصر الإقليمية.

السيسي يؤكد ضرورة "التأمين الكامل" للظهير الخلفي لميناء الإسكندرية البحري

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير النقل الفريق كامل الوزير، بأن يكون الظهير الخلفي لميناء الإسكندرية البحري مؤمنا بالكامل. وأكد السيسي، ضرورة صرف تعويضات للمتضررين من تطوير الميناء.

السيسي يوجه بتعويضات "جيدة" لمن تخلى منازلهم لإنشاء الظهير الخلفي لميناء الإسكندرية

كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم تعويضات جيدة للمواطنين الذين سيتم إخلاء منازلهم لإنشاء الظهير الخلفي لميناء الإسكندريةوقال الرئيس السيسي، إن خطة إزالة هذه المنازل جاءت جزءًا من خطة تأمين الميناء؛ الأمر الذي وجب فيه إخلاء تلك المنازل.