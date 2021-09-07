على طريقة الأسرى الفلسطنيين..أبرز الأعمال الفنية التى تطرقت لهروب المساجين خلال حفر الأنفاق

/649108/على-طريقة-الأسرى-الفلسطنيينأبرز-الأعمال-الفنية-التى-تطرقت-لهروب-المساجين-خلال-حفر-الأنفاق

عمت السعادة على قلوب مواطني الوطن العربي في الساعات القليلة الماضية، وانقلب الرأى العام الإسرائيلي بعد هروب مساجين فلسطينين من سجن شديد الحراسة بإسرائيل يسمى سجن جلبوع، وأخذ رواد السوشيال ميديا في تداول صور نشرتها المواقع للأبطال الفلسطنين وطريقة هروبهم معربين عن فخرهم بما حدث ومشيدين بقوة الكيان الإسرائيلي.

واستمد هؤلاء الفلسطنين فكرة الهروب من السجن عبر حفر أنفاق من تحت الأرض من خلال مجموعة من الأعمال الأجنبية التي تناولت الموضوع بشكل درامي دون توقع منهم تطبيقها في الواقع الحالي، ويرصد موقع دوت الخليج أبرز هذه الأعمال.

مسلسل Prison Break

نجح مسلسل بريزون بريك والذي تم اصداره منذ 15 عاما، في حصد اعجاب الملايين، حيث أن جمهوره لم يقتصر على فئة أو بلد محددة بل جاب العالم بأسره، نظرا لروعة العمل الدرامي الذي حصد إعجاب الأجيال الجديدة، وتناول الفيلم قصة عصابة مايكل سكوفيلد الذي كانت أيضا تسعى للهروب من السجن عبر نفق تم حفره أسفل الزنازين.

فيلم The Great Escape في 1963

أثار الفيلم ضجة كبيرة منذ عرضه على الشاشات، فهو مأخوذ عن أحداث حقيقية من الحرب العالمية الثانية ويسعى فيه مجموعة من السجناء، ينتمون إلى قوات الحلفاء، إلى الهروب من معسكر اعتقال نازي، وذلك من خلال تخطيط دقيق، من أجل الحصول على الحرية، الفيلم من بطولة ستيفن مكوين، وجيمس جارنر وإخراج جون ستورجس وتم عرضه عام 1963.

فيلم The Shawshank Redemption

واستطاع صناع الفيلم الأمريكي الشهير، The Shawshank Redemption، أن يجسدوا أحد أهم الأفلام السينمائية، التي تجسد عمليات الهروب من السجن، ليصبح أحد أفضل الأفلام على مرالتاريخ، وهو من بطولة تيم روبنز ومورجن فريمن، وتم إنتاجه عام 1994، ومأخوذ من رواية ستيفن كينج، وأحداثه تدور حول بطل الفيلم، الذي ظهر بدور أندي فريمن، بعد أن تم الحكم عليه بالمؤبد لاتهامه بقتل زوجته، والذى يأمل فى الهروب من السجن، بمجهود دؤوب، ليتمكن في النهاية من تحقيق هدفه.

فيلم escap from alktraz

أما عن الفيلم الشهير escap from alktraz الذي عرض عام 1972، يصور لنا واحد من أكثر السجون الأمريكية غرابة وحصانة حيث بني على جزيرة تحطي بها المياه من كل الجهات لتبدو محاولات الهروب مستحيلة، ولكن يقوم الممثل "كلينت استوود" بدور السجين "فرانك موريس" المسجون بالكاتراز والذي يكرهه آمر السجن ويضطهده طوال الوقت فيقوم "موريس" بتكوين مجموعة من السجناء للتركيز على خطة الهرب من السجن عبر حفر نفق يخرج بهم إلى المياه و يقومون بصنع قارب من معاطف المطر.