/649095/احمد-صالح--لاعب-الزمالك-يخوض-نصف-نهائى-بطولة-إفريقيا-لتنس-الطاولة

يلتقى اليوم أحمد صالح لاعب تنس الطاولة بنادى الزمالك بلاعب نيجيريا ارونا كوادرى فى مباراة الدور قبل النهائى ببطولة إفريقيا والمقامة حالياً بدولة الكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يذكر أن صالح كان قد فاز فى منافسات الفردى بنفس البطولة على كل من لاعب كينيا فى الدور 64 ، ولاعب غانا فى الدور 32، ولاعب نيجيريا صامويل ارون فى الدور 16، ولاعب نيجيريا بودى أبيودن فى الدور 8.

وقد حصل صالح على الميدالية الفضية لزوجى الرجال بنفس البطولة.

وضع الجهاز الطبي بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا وعلاجيا خاصا لمحمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق، وذلك خلال المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى عدة مجموعات، وبدأت الفقرة بالجري حول الملعب لعدة دقائق قليلة أعقبها بعض التدريبات بالكرة وبدون كرة .

كما حرص فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق، على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في هذه الفقرة.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته الأحد الماضي، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء أمس الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتحدث كارتيرون مع اللاعبين في حضور أسامة نبيه المدرب العام، عن بعض الأمور الفنية التى ينوي تنفيذها خلال التدريبات اليوم.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.