/649096/كواليس-مقتل-شخص-على-يد-مسجل-خطر-في-الإسكندرية

نجح ضباط الأمن العام، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على أحد الأشخاص في الإسكندرية، لاتهامه بالتعدي على آخر وإحداث إصابة التى أودت بحياته، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على المتهم بالتعدي على أخر في الإسكندرية

تفاصيل الواقعة كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، غموض بلاغ تلقاه قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، بوجود مشاجرة ومتوفـى بمنطقة غبريال، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين شخص مُصاب بجرح طعني.

مهتز نفسيًا

وتم نقله للمستشفى وتوفـى عقب وصوله"، وشخص آخر "مسجل خطر" مُصاب بجرح بالأنف ومهتز نفسياً، لحدوث مشادة كلامية بينهما أثناء جلوسهما على أحد المقاهي بالمنطقة، لتوهم الثاني بقيام الأول بالتعدي عليه بالسب والشتم، تطورت لمشاجرة قام خلالها الثاني بإحضار سكين من الشقة محل سكنه، وتعدى بها على الأول فأحدث إصابته التي أودت بحياته. وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم القبض على المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام والأداة المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر لقى شاب مصرعه، بطلقات نارية فى الرأس، بالقرب من جامعة جنوب الوادى بقنا، وعلى الفور تم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مات بطلق خرطوش

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، بمقتل عبد العليم. س، مقيم بقرية الأشراف، إثر إصابته بطلقات نارية فى الرأس، بالقرب من جامعة جنوب الوادى.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق أخر نجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابى بسوهاج تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.