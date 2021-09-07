أحمد خالد صالح ودينا الشربيني يجتمعان في عمل درامي جديد

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يستعد كلا من الفنان أحمد خالد صلح والفنانة دينا الشربيني التعاون للمرة الثانية في عمل درامي جديدة لصالح منصة شاهد الإلكترونية، بعد انسجامهما سويا بمسلسل «أخر دور»

دوت الخليج يكشف تعاون دينا الشربيني وأحمد خالد صالح في عمل جديد

تفاصيل مسلسل دينا الشربيني وأحمد خالد صالح

ينتمي مسلسل دينا الشربيني وأحمد خالد صالح للأعمال الدرامية القصيرة اذ يتكون من 12 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه عبر منصة شاهد الأصلية خلال الموسم الشتوي المقبل، وتجري الشركة المنتجة حاليًا التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل، فيما يجري المخرج حاليًا المعاينات على الأماكن التي ستشهد تصوير مشاهد العمل.

أحمد خالد صالح ودينا الشربيني ينتظران عرض 30 مارس

وينتظر أحمد خالد صالح ودينا الشربيني عرض فيلمه 30 مارس في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ويشاركه بطولته كلا من أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، محمد علي رزق، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، إخراج أحمد خالد موسى وتأليف حميد المدني.

أحمد خالد صالح يستمتع بنجاحات فيلم العارف

ويعرض للفنان أحمد خالد صالح خلال الفترة الحالية الذي حقق إيرادات ساحقة منذ بداية عرضه بالسينمات المصرية وهو من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.